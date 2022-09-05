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"Это просто очередной европейский мешок": Фьюри про Усика

Британец намерен нанести украинцу первое поражение в карьере.
Сегодня, 11:34
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о потенциальном поединке против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению британца, украинский боксер не показал себя в новом для себя весе.

"Он хочет подраться со мной, а я хочу подраться с ним. Это будет легкая победа над средневесом. Почему бы мне не захотеть с ним драться? Сейчас все кричат, что он - великий боксер. Усик провел три боя в супертяжелом весе: против джорнимена Чисоры, которого я побил, а затем дважды встретился с бодибилдером Джошуа, который, как мы все знаем, не умеет боксировать. Так какой из этого парня легендарный супертяжеловес? Извините, он еще дрался с Чаззом Уизерспуном, который вышел на ринг впервые за пять лет и дал ему тяжелый бой".

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"Где его великое резюме в супертяжелом весе? Я уничтожу этого мешка. Это просто очередной европейский мешок. Как я и говорил, в большинстве эти европейские бойцы - мешки", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее сообщалось, что Усик назвал единственного интересного для него соперника, кроме Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
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