Леннокс Льюис назвал фаворита потенциального боя Усик - Фьюри

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис поделился мнением о потенциальном бое действующего чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению Льюиса, фаворитом титульного поединка является британец, ведь превосходит украинца в габаритах.

"Я фанат Фьюри. Я видел, как он победил Деонтея Уайлдера в трех боях. И то, как он это сделал… Фьюри рассказал нам, как он будет побеждать. Я не верил ему во втором бою, но поверил в третьем. И я увидел, как он это делает. Это потрясающе".

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"Я всегда говорил, что хороший большой парень может победить хорошего маленького парня", - сказал Леннокс Льюис в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее украинский боксер Александр Усик рассказал, когда и где может состояться его бой с Фьюри.