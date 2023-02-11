Гвоздик: Для меня мотивация - отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они русские

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что желает провести поединки с русскими боксерами, которые владеют поясами.

По словам именитого спортсмена, он получил дополнительную мотивацию для возвращения в профессиональный спорт, когда началась полномасштабная война Украины с россией.

"Ситуация в Украине стала дополнительной мотивацией для моего возвращения. Возможно, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Так что это добавит мотивации моему народу".

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"Также для меня хорошая мотивация - дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба русские. Как бы сложился мой поединок с Биволом? Давайте просто устроим его и все увидим. Я на сто процентов открыт для этого. Я думаю, что он занят другими проблемами, но я доберусь к титулу, чтобы устроить этот бой", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Against The Ropes Podcast.

Напомним, что в ночь с 11-го на 12 февраля Гвоздик подерется с мексиканцем Хосе Обандо.