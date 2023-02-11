iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гвоздик: Для меня мотивация - отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они русские

Украинец хочет поднять флаг на международной арене.
Сегодня, 12:10
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что желает провести поединки с русскими боксерами, которые владеют поясами.

По словам именитого спортсмена, он получил дополнительную мотивацию для возвращения в профессиональный спорт, когда началась полномасштабная война Украины с россией.

"Ситуация в Украине стала дополнительной мотивацией для моего возвращения. Возможно, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Так что это добавит мотивации моему народу".

Читай также: Гвоздик - Обандо: украинец оказался легче своего соперника

"Также для меня хорошая мотивация - дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба русские. Как бы сложился мой поединок с Биволом? Давайте просто устроим его и все увидим. Я на сто процентов открыт для этого. Я думаю, что он занят другими проблемами, но я доберусь к титулу, чтобы устроить этот бой", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Against The Ropes Podcast.

Напомним, что в ночь с 11-го на 12 февраля Гвоздик подерется с мексиканцем Хосе Обандо.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

Статьи по теме

Гвоздик объяснил, почему решил возобновить карьеру Гвоздик объяснил, почему решил возобновить карьеру
Гвоздик - Обандо: когда и где состоится бой Гвоздик - Обандо: когда и где состоится бой
"Я возвращаюсь": Гвоздик сделал громкое заявление о возобновлении карьеры "Я возвращаюсь": Гвоздик сделал громкое заявление о возобновлении карьеры
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Киберспорт12:54
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Лига Чемпионов12:50
Милан - Тоттенхэм: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Европа12:45
Основной защитник Барселоны выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе
Европа12:22
Обамеянг близок к переходу в клуб МЛС
Бокс12:10
Гвоздик: Для меня мотивация - отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они русские
Киберспорт11:40
NaVi сыграют с Heroic: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023
Европа11:20
Забарный пропустит матч с Ньюкаслом из-за травмы
Другие страны11:17
В Аргентине раздумывают над выпуском купюр с Месси или Марадоной
Формула 110:24
Ферстаппен поделился впечатлениями о новом болиде
Киберспорт10:18
IEM Katowice 2023: Матч NaVi с лучшей командой мира, встреча G2 и Liquid
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK