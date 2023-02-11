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Гвоздик - Обандо: украинец оказался легче своего соперника

Украинец близок к своему возвращению на ринг.
Сегодня, 08:34
Александр Гвоздик / MarvNation Promotions
Александр Гвоздик / MarvNation Promotions

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) возобновляет карьеру после долгосрочной паузы.

Украинский боксер проведет бой с мексиканцем Жозуэ Обандо (20-34-2, 15 КО). В преддверии поединка спортсмены прошли церемонию взвешивания.

Гвоздик показал на весах 83,9 кг, а Обандо – 86,9 кг. Таким образом, можно сказать, что бой состоится не в полутяжелом весе (до 79,3 кг), а в промежуточном.

Бой состоится 11 февраля в городе Помона (США), в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions. Отметим, что изначально соперником украинца был аргентинец.

Напомним, в июне 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры. Последний бой украинец провел в октябре 2019, когда досрочно проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке.


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