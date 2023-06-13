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Гвоздик сообщил, где и когда планирует провести свой следующий бой

Украинец настроен провести поединок в андеркарде у Сауля Альвареса.
Сегодня, 09:00
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что свой следующий поединок намерен провести в сентябре в андеркарде у Сауля Альвареса.

По словам спортсмена, все зависит от мексиканского боксера, однако он настроен, что проведет поединок осенью.

"Примерные планы зависят от того, как там договорятся с Канело. Сейчас обещали у него опять побоксировать в андеркарде. Я работаю с Эдди Рейносо как с менеджером, поэтому такая возможность всегда есть".

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"После моего боя я заходил в раздевалку Канело, он меня пригласил в лагерь - говорит, что они должны боксировать с Биволом, и ему нужен спарринг-партнер. Для меня это вообще отлично. Я слышал, что они будут готовиться в горах. Это ситуация, когда ты получаешь топовые спарринги, и тебе за это еще и платят. Для меня это вообще супер, было бы здорово.

Сейчас я слышал, что они пока не могут договориться с Биволом. Но буду надеяться, что договорятся. План - побоксировать в сентябре там, где это будет делать Канело. Пока они не договорились за мэйн-ивент, о второстепенных боях никто разговаривать не будет", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

Ранее Гвоздик сообщил, что ему пообещали организовать претендентский бой.


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