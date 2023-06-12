Гвоздик сообщил, что ему пообещали организовать претендентский бой

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик сообщил, что промоутер Эдди Хирн пообещал устроить ему претендентский бой.

По словам украинского боксера, он может подраться в элиминаторе по линии WBA с первым номером рейтинга организации Джошуа Буатси.

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"Смотрите, какая история. Когда я в Мексике встречался с Эдди Хирном, после боя он сказал моему тренеру, что они будут пытаться сделать мне элиминатор по линии WBA. Насколько я знаю, Буатси - номер один в WBA. Поэтому если это будет так, то это должен быть Буатси.

На самом деле у меня прямо конкретного желания боксировать именно с ним нет, но хотелось бы сразиться за элиминатор, а это значит Буатси. Поэтому да, хотелось бы побоксировать с Буатси", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик поможет Саулю Альваресу подготовиться к реваншу с россиянином.