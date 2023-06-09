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Гвоздик поможет Альваресу подготовиться к реваншу с россиянином

Мексиканский абсолютный чемпион планирует провести повторный поединок с Биволом.
Сегодня, 08:45
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик будет помогать в подготовке абсолютному чемпиону во втором среднем весе Саулю Альваресу, который планирует провести реванш с обладателем пояса WBA в полутяжелой весовой категории Дмитрием Биволом.

Экс-чемпион мира сообщил, что мексиканец уже пригласил его стать спарринг-партнером в тренировочном лагере перед повторным поединок с россиянином.

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"Канело был травмирован, он не выкладывался на сто процентов в кемпе перед первым боем с Биволом.

Как это будет во втором - я не знаю. Надеюсь, что будет лучше, потому что он меня уже пригласил спарринг-партнером. Надеюсь, что где-то через месяц мы начнем. Буду пытаться его мотивировать, чтобы на этот раз было лучше", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Два Боковых / Two Sides.

Отметим, также Гвоздик назвал боксера, с которым хочет провести следующий бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Александр Гвоздик Дмитрий Бивол

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