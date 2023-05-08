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Стало известно, когда и где может состояться реванш Альварес - Бивол

Мексиканский чемпион хотел бы вернуть должок титулованому сопернику.
Сегодня, 09:29
Сауль Альварес и Дмитрий Бивол / Getty Images
Сауль Альварес и Дмитрий Бивол / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес может провести реванш с обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом.

Авторитетный промоутер Эдди Хирн сообщил, что боксеры, вероятно, второй поединок проведут осенью текущего года в США.

"Канело теперь хочет драться с Дмитрием Биволом. Он назвал это имя еще, когда находился в ринге после боя с Райдером".

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"Посмотрим, сможем ли мы сделать этот поединок. Вероятно, парни снова подерутся в сентябре, в Вегасе, но для организации реванша, Дмитрий должен хотеть его", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что Бивол и Альварес провели бой в мае прошлого года, когда победу единогласным решением судей одержал Дмитрий.

Отметим, что Альварес единогласным решением судей уверенно одолел Райдера. На ISPORT.ua доступно видео лучших моментов боя.


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