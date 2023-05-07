"Это выбило меня из колеи": Райдер назвал причину поражения от Альвареса

Джон Райдер прокомментировал свое поражение в бою с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

Британский боксер заявил, что в определенный момент начал паниковать, поскольку ему мешала кровь из сломанного носа.

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"Все это уже было на моем пути, но один удар пришелся мне прямо в нос. Это действительно выбило меня из колеи в последних нескольких раундах. В определенный момент я увидел, что бой приближается к концу, и после восьмого раунда копнул глубже и перестал жалеть себя.

Канело действительно отличный боец, но это не тот результат, на который я надеялся. Вспомните последний удар второго раунда. Я отступил назад, после чего немного выдвинулся вперед и пропустил апперкот. Это именно то, на что мы обращали внимание во время тренировочного лагеря, но я никогда в своей карьере не ломал нос.

В определенный момент было состояние паники, потому что кровь текла по горлу. Все же у меня отличные угловые. Они смогли успокоить меня", - приводит слова Райдера Express.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Райдер.