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Альварес - Райдер: лучшие моменты боя - видео

Абсолютный чемпион одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Сауль Альварес - Джон Райдер.
Сегодня, 11:58
Альварес - Райдер: видео лучших моментов боя / Getty Images
Альварес - Райдер: видео лучших моментов боя / Getty Images

В ночь на воскресенье, 7 мая, в мексиканской Гвадалахаре состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой между абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом (59-2-2, 39 КО) и обязательным претендентом по линии WBO Джоном Райдером (32-6, 18 КО).

Мексиканский чемпион владел преимуществом на протяжении поединка и оказывал давление на своего соперника, а британский претендент много пропускал, в результате чего в пятом раунде оказался в нокдауне.

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В шестой трехминутке Райдер был близок к тому, чтобы снова упасть, а в конце восьмого раунда все же оказался на настиле ринга, но нокдаун засчитан не был. Тем не менее британец выстоял до конца боя, по итогам которого Альваресу присудили победу единогласным решением со счетом 120-107, 118-109, 118-109.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Альварес - Райдер:

Напомним, что в андерканде этого боя Александр Гвоздик одержал досрочную победу над Ричардом Болотниксом.

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