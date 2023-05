Альварес единогласным решением судей уверенно одолел Райдера

В ночь на воскресенье, 7 мая, абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) победил обязательного претендента по линии WBO британца Джона Райдера (32-6, 18 КО).

Поединок стал главным событием вечера бокса на арене Akron Stadium в мексиканском городе Гвадалахара.

Альварес от начала боя захватил инициативу, заставляя соперника прижиматься к канатам или идти в клинч. Райдер много пропускал, и в пятом раунде после прямого с правой оказался в нокдауне.

