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Альварес единогласным решением судей уверенно одолел Райдера

Соперник абсолютного чемпиона побывал в нокдауне, но сумел выстоять до конца боя.
Сегодня, 07:59
Альварес победил Райдера / Getty Images
Альварес победил Райдера / Getty Images

В ночь на воскресенье, 7 мая, абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) победил обязательного претендента по линии WBO британца Джона Райдера (32-6, 18 КО).

Поединок стал главным событием вечера бокса на арене Akron Stadium в мексиканском городе Гвадалахара.

Источник: Getty Images

Альварес от начала боя захватил инициативу, заставляя соперника прижиматься к канатам или идти в клинч. Райдер много пропускал, и в пятом раунде после прямого с правой оказался в нокдауне.

Абсолютный чемпион продолжал наращивать давление, и в шестой трехминутке его соперника от падения спасли только канаты. В конце восьмого раунда британец снова оказался на настиле ринга, но нокдаун не был отсчитан.

Источник: Getty Images

Тем не менее Райдер, несмотря на постоянное преимущество Альвареса, проявил стойкость и дотянул до конца боя. В заключительных раундах мексиканский боец немного сбросил темп, хотя и продолжал прессинговать, но завершить поединок досрочно не смог.

Источник: Getty Images

В итоге Альваресу присудили победу над Райдером единогласным решением со счетом 120-107, 118-109, 118-109.

Источник: Getty Images

Напомним, что в андерканде этого поединка Александр Гвоздик одержал досрочную победу над Ричардом Болотниксом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес джон райдер

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