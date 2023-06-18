"Разница в весе слишком большая": Шведский чемпион отказался от боя с Альваресом

Обладатель пояса WBC в первом тяжелом весе Баду Джек сообщил, что он не встретится в ринге с абсолютным чемпионом суперсреднего дивизиона Саулем Альваресом.

По словам шведского боксера, со стороны мексиканца ему были предложены неприемлемые условия, из-за чего бой не состоится.

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"В следующем поединке я не буду драться с Канело. Они сказали, что разница в весе слишком большая и хотели засушить старика. Они хотели драться на 20 фунтов ниже лимита первого тяжелого веса, и чтобы титул стоял на кону, а также пункт о регидратации.

Канело, давай ты подаришь болельщикам то, что они хотят увидеть, и подерешься с Дэвидом Бенавидесом", - написал Джек в Twitter.

Ранее стало известно, когда и где может состояться реванш Альварес - Бивол.