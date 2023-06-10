"Мне нравится этот бой": Промоутер назвал потенциального соперника Альвареса

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что абсолютный чемпион второго среднего дивизиона Сауль Альварес может встретиться в ринге с обладателем пояса WBC в первом тяжелом весе Баду Джеком.

По его словам, он будет готов организовать мексиканцу поединок со шведским ветераном в Саудовской Аравии.

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"Я разговаривал с принцем Халидом об этом поединке. Мне нравится этот бой, ведь Баду Джек выступал во втором среднем весе.

Посмотрим. Я не думаю, что Эдди Рейносо будет торопиться устроить этот поединок, но эта идея может оказаться успешной", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее стало известно, когда и где может состояться реванш Альварес - Бивол.