И.О. Главного тренера Вереса провел юбилейный матч в УПЛ

Поединок против Миная стал 150-ым для Олега Шандрука с учетом как карьеры игрока, так и тренера.

В рамках 27-го тура УПЛ Верес одолел Минай со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, этот матч стал для Олега Шандрука 150-ым в Чемпионатах Украины, если учитывать его карьеру как игрока, так и тренера.

Будучи футболистом Шандрук провел 139 поединков в УПЛ. Дебютировал велитном дивизионе он в 2006 году в игре за киевский Арсенал против симферопольской Таврии.

Всего за киевлян Олег провел 31 матч, также он успел поиграть за Черноморец (67 игр), Волынь (20 поединков) и Севастополь (21 матч). В тренерской карьере 41-летний специалист провел 11 матчей, дебютировав против ковалевского Колоса 25 февраля 2024 года.

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