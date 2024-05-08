iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

И.О. Главного тренера Вереса провел юбилейный матч в УПЛ

Поединок против Миная стал 150-ым для Олега Шандрука с учетом как карьеры игрока, так и тренера.
Сегодня, 13:08
Олег Шандрук / ФК Верес
Олег Шандрук / ФК Верес

В рамках 27-го тура УПЛ Верес одолел Минай со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, этот матч стал для Олега Шандрука 150-ым в Чемпионатах Украины, если учитывать его карьеру как игрока, так и тренера.

Будучи футболистом Шандрук провел 139 поединков в УПЛ. Дебютировал велитном дивизионе он в 2006 году в игре за киевский Арсенал против симферопольской Таврии.

Всего за киевлян Олег провел 31 матч, также он успел поиграть за Черноморец (67 игр), Волынь (20 поединков) и Севастополь (21 матч). В тренерской карьере 41-летний специалист провел 11 матчей, дебютировав против ковалевского Колоса 25 февраля 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Олег Шандрук

Статьи по теме

УПЛ: Днепр-1 обыграл Кривбасс, Верес оказался сильнее Миная УПЛ: Днепр-1 обыграл Кривбасс, Верес оказался сильнее Миная
Динамо победило в пятом матче подряд, уверенно обыграв Верес Динамо победило в пятом матче подряд, уверенно обыграв Верес
Верес сыграл вничью с Днепром-1 Верес сыграл вничью с Днепром-1
Верес очень легко обыграл Оболонь и обошел столичную команду в таблице Верес очень легко обыграл Оболонь и обошел столичную команду в таблице
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа14:25
Бывший легионер Динамо завершит карьеру летом этого года
Бокс14:10
Озвучены новые подробности допингового скандала Райана Гарсии
Европа13:44
Сенсационный Байер нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова
Лига Чемпионов13:32
Опасная эйфория: Основной игрок Боруссии Д едва не травмировался во время бурного празднования
Украина13:08
И.О. Главного тренера Вереса провел юбилейный матч в УПЛ
Лига Чемпионов12:50
Реал - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов12:40
Реал - Бавария: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа12:34
Ройс определился с местом продолжения карьеры
Лига Чемпионов12:30
Когда финал Лиги чемпионов
Европа11:51
51% на 49%: Тухель оценил шансы Реала и Баварии на финал Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK