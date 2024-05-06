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Верес - Минай 3:1 обзор матча и результат игры 06.05.2024

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Верес / ФК Верес
Верес / ФК Верес

В рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги встречались Верес и Минай.

Закарпатский коллектив вышел вперед на пятой минуте благодаря голу Ременяка.

До конца первого тайма Верес сумел восстановить паритет. Яго Сикейра забил после паса Кльоца.

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На старе второго тайма ровенский клуб уже повел в счете. Дахновский грамотно реализовал момент.

Финальную точку поставил Шастал, который сначала не реализовал пенальти, а затем добил мяч в ворота.

В турнирной таблице УПЛ Верес набрал 23 очка, поднявшись на 14 строчку. Минай идет последним с 22 баллами.

Статистика матча Верес - Минай 27-го тура УПЛ

Верес - Минай 3:1
Голы: Сикейра, 30, Дахновский, 62, Шастал, 87 - Ременяк, 5

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 25-8
Удары в створ: 8-4
Фолы: 18-15
Угловые: 6-1

Верес: Ющишин - Гакман, Курко, Вовченко, Смиян - Кучеров, Клец (Банада, 88) - Дахновский (Морозко, 64), Яго (Кухарук, 64), Шарай (Шастал, 64) - Гайдучик (Шестаков, 77).

Минай: Кемкин - Скиба, Чуев, Кисель (Немчанинов, 80) - Дмитрук (Воробчак, 80), Семотюк (Витенчук, 65), Петько (Матюшенко, 77), Ременяк (Гуничев, 65) - Кораблин, Устименко, Вакула.

Предупреждения: Дахновский - Скиба

На 86-й минуте Дмитрий Шастал (Верес) не забил пенальти (вратарь).

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