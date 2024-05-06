Днепр-1 - Кривбасс 1:0: обзор матча и результат игры 06.05.2024

Мотивация Юрия Максимова сработала: команда победила, а потому тренер не уйдет.

В понедельник, 6 мая, в Днепре на Днепр-Арене состоялся центральный матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Кривбасс пожаловал в гости к Днепру-1.

Незадолго до поединка главный тренер днепрян Юрий Максимов заявил, что лишь победа в этой игре убедит его не уходить из команды. И, судя по всему, его мотивация сработала!

Хозяева поля провели хороший матч, чего не скажешь об их сопернике, который в этот день разочаровал.

Судьбу встречи решил один-единственный гол в исполнении Рамика Гаджиева, который с линии штрафной площади нанес обводящий удар в дальний угол ворот гостей.

За счет победы Днепр-1 сократил отставание от Кривбасса до шести очков за три тура до финиша. Оба коллектива идут в еврокубковой зоне.

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Статистика матча Днепр-1 - Кривбасс 27-го тура УПЛ

Днепр-1 - Кривбасс 1:0

Гол: Гаджиев, 57.

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 9 - 3

Удары в створ: 2 - 0

Фолы: 13 - 7

Атаки: 130 - 120

Днепр-1: Волынец - Мирошниченко, Адамюк, Сваток, Пасич - Бабенко, Рубчинский, Гаджиев (Третьяков, 75), Леднев (Когут, 86), Очеретько - Кивинда (Филиппов, 75).

Кривбасс: Маханьков - Бандейра, Сантини (Бескоровайный, 68), Стецков, Дибанго - Бизимана, Хомченовский (Твердохлеб, 63), Кузык (Понедельник, 63), Лунев (Татарков, 76), Задерака (Соса, 63) - Кожушко.

Предупреждение: Леднев.

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