Бывший легионер Динамо завершит карьеру летом этого года

Экс-игрок киевского Динамо Джермейн Ленс объявил о завершении карьеры после этого сезона.

Бывший футболист сборной Нидерландов сообщил о своем решении в эфире одного из местных телеканалов.

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"Я уже давно живу с этими мыслями, и я смирился с этим.

Мне удалось поиграть за большие клубы, я участвовал в Кубке мира и выигрывал чемпионат в нескольких странах", - резюмировал принятие этого решения Ленс.

Последним клубом Джерменна станет Версаль из третьего дивизиона Франции. В текущем сезоне вингер провел 27 матчей, забив 3 гола и отдав 4 ассиста.

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