Когда-то один из самых перспективных игроков мира может стать одноклубником Трубина

Португальский хавбек Ренату Саншеш определился с желаемым местом продолжения карьеры.

Как сообщает издание O Jogo, футболист, который оказался ненужным ни ПСЖ, которому принадлежит, ни Роме, за которую играет на правах аренды может вернуться в Бенфику.

Отмечается, что Саншеш уверен, что только возвращение домой может помочь ему выйти на тот уровень, который он демонстрировал в начале карьеры, или даже выйти на лучший уровень. Реакция руководства "орлов" на желание игрока пока неизвестна.

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Отметим, что Ренату дебютировал за Бенфику с 2015 по 2016 год. После Евро-2016, где он стал лучшим молодым игроком, полузащитник за 30 млн евро перешел в Баварию, но там не смог оправдать статус одного из самых перспективных игроков мира.

В текущем сезоне провел лишь 12 матчей, а в пересчете на минуты всего 261 минуту во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 1 голом.

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