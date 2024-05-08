Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед

А также рассматривает возвращение в Челси.

Наставник Баварии Томас Тухель определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Немец желает вернуться в АПЛ.

Как сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг, Тухеля привлекает вариант с Манчестер Юнайтед, если они уволят Эрика тен Гага, но пока никаких конкретных переговоров нет.

Возглавить МЮ с их традициями, качествами и силой - большая цель для Томаса. Также он не против вернуться в Челси, поскольку считает, что не завершил там свою миссию.

Отметим, что интерес немецкого специалиста к работе в стане "красных дьяволов" подтверждает и английский коллега Плеттенберга Давид Орнштейн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Манчестер Юнайтед определились с судьбой тен Гага

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