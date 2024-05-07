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В Манчестер Юнайтед решили судьбу тен Хага

Пока увольнять специалиста не будут.
Сегодня, 19:25
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В Манчестер Юнайтед не планируют увольнять Эрика тен Хага, пишет Daily Mail.

Напомним, манкунианцы разгромно проиграли Кристал Пэлас, потому на тренера обрушилась новая порция критики.

Однако руководство клуба не намерено увольнять нидерландца, по крайней мере, не сейчас. Судьбу тен Хага решит финал Кубка Англии, который состоится 25 мая на Уэмбли.

До того времени МЮ еще встретится с Арсеналом и Брайтоном, но эти матчи вряд ли повлияют на решение руководства.

Также издание отмечает, что большинство игроков уже решили, что судьба тен Хага уже предрешена.

Ранее также с критикой в адрес нидерландца высказался Майкл Оуэн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

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