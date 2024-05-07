Оуэн - о тен Хага: Он недостаточно хорош, чтобы руководить Манчестер Юнайтед

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн обрушился с критикой на Эрика тен Хага.

Напомним, что накануне МЮ потерпел сокрушительное поражение от Кристал Пэласа, из-за чего снова подянлись вопросы касательно кандидатуры главного тренера.

Майкл Оуэн заявил, что всегда говорил о том, что тен Хаг не подходит для клуба, а оставшиеся матчи сезона докажут это еще раз.

"Я уже давно говорю, что тен Хаг не подходит для этой работы, я говорю это уже много лет. Он не может, просто не может управлять командой в следующем сезоне. Сейчас мне интересно, у них будет финал Кубка и несколько важных игр, по итогам которых станет ясно, выйдут они в еврокубки в следующем году или нет.

В какой-то момент вы должны принять решение. Они будут полностью разгромлены Манчестер Сити, они будут уничтожены, Арсенал, на самом деле, разнесет их в пух и прах на Олд Траффорд, Ньюкасл, вероятно, тоже победит их, и я даже не думаю, что они обыграют Брайтон.

Они могут ничего не добиться в оставшейся части сезона, играя таким образом. Мне просто интересно, ведь так много поставлено на карту, даже если это всего лишь четыре игры, возможно, руководство может просто попытаться сделать что-то здесь и сейчас и сделать это довольно радикально.

Он не может, просто не может управлять этой командой в следующем сезоне. Он недостаточно хорош. Я давно так считаю, он просто недостаточно хорош, чтобы руководить Манчестер Юнайтед", – прводит слова Оуэна Goal.

Ранее также сообщалось, что МЮ установил еще два антирекорда.

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