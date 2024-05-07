Манчестер Юнайтед установил два антирекорда после позорного поражения от Кристал Пэлас

"Красные дьяволы" могут еще "улучшить" данные результаты.

В рамках 36-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед» проиграл Кристал Пэлас (0:4).

Для манчестерской команды это 13-е поражение за сезон в АПЛ, что стало новым клубным антирекордом.

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На счету Манчестер Юнайтед 81 пропущенный гол за сезон. Этот результат является худшим, начиная с сезона-1976/77.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед занимает восьмое место.

Ранее Тен Хаг ответил на предложение Баварии возглавить команду.

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