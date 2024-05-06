Непоколебим: Тен Хаг ответил на предложение Баварии возглавить команду

Эрик тен Хаг решил остаться в Манчестер Юнайтед на сезон, несмотря на интерес Баварии. Об этом сообщает издание ESPN.

Тен Хагу удается поддерживать стабильность команды, и он предпочитает остаться верен Юнайтеду. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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Ранее Бавария рассматривала возможность назначения нидерландского специалиста и уже связалась с его окружением.

В нынешнем сезоне МЮ под руководством тен Хага занимает 8-е место в АПЛ, набрав 54 очка.

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