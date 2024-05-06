iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Непоколебим: Тен Хаг ответил на предложение Баварии возглавить команду

Нидерландский специалист определился со своим будущим.
Сегодня, 17:20
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг решил остаться в Манчестер Юнайтед на сезон, несмотря на интерес Баварии. Об этом сообщает издание ESPN.

Тен Хагу удается поддерживать стабильность команды, и он предпочитает остаться верен Юнайтеду. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Читай также: Тен Хаг ответил на слова Моуринью о доверии к менеджеру

Ранее Бавария рассматривала возможность назначения нидерландского специалиста и уже связалась с его окружением.

В нынешнем сезоне МЮ под руководством тен Хага занимает 8-е место в АПЛ, набрав 54 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Тен Хаг ответил на слова Моуринью о доверии к менеджеру Тен Хаг ответил на слова Моуринью о доверии к менеджеру
Тен Хаг готов возглавить Баварию Тен Хаг готов возглавить Баварию
Клуб Ла Лиги начал переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде вингера Клуб Ла Лиги начал переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде вингера
Штуттгарт впервые за 17 лет победил Баварию дома Штуттгарт впервые за 17 лет победил Баварию дома
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров

Последние новости

Европа18:22
Хави все же может быть уволен из Барселоны
Бокс18:10
Фьюри назвал человека, благодаря которому не завершил карьеру
Европа17:50
Ван Дейк выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ливерпуле
Европа17:45
Бавария представила домашнюю экипировку: Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа17:30
Полно шариков: Судаков трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения
Европа17:20
Непоколебим: Тен Хаг ответил на предложение Баварии возглавить команду
НБА17:00
Тренер Далласа подписал продление на фоне интереса со стороны Лейкерс
Европа16:53
Тренер Жироны оценил шансы на уход Довбика и Цыганкова
Украина16:44
Днепр-1 с минимальным счетом переиграл Кривбасс
Бокс16:36
"В Украине его не любят": Гвоздик жестко разнес Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK