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Опасная эйфория: Основной игрок Боруссии Д едва не травмировался во время бурного празднования

Эмоции после победы над ПСЖ завершились для футболиста болезненным падением.
Сегодня, 13:32
Нико Шлоттербек / Getty Images
Нико Шлоттербек / Getty Images

Боруссия Дортмунд в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ повторила результат первого поединка, обыграв соперника со счетом 1:0, и завоевала путевку в финал турнира.

Безусловно, этот успех игроки немецкой команды не могли не отпраздновать вместе со своими болельщиками перед гостевым сектором на Парк де Пренс.

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Несколько футболистов Боруссии, чтобы спеть вместе с фанатами, выбрали место повыше, а после к ним решил присоединиться и основной защитник "черно-желтых" Нико Шлоттербек, но потерпел болезненную неудачу. Игрок попытался запрыгнуть на возвышенность, однако поскользнулся и улетел вниз.

К счастью, Шлоттербеку удалось избежать травмы и, несмотря на падение, он встал и отправился дальше отмечать с болельщиками победу.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов Боруссия Д 1 июня встретится с победителем пары Реал Мадрид - Бавария.

На ISPORT доступно видео лучших моментов матча ПСЖ - Боруссия Дортмунд (0:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Боруссия Дортмунд

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Опасная эйфория: Основной игрок Боруссии Д едва не травмировался во время бурного празднования
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