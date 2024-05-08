Сенсационный Байер нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова

Алейш Гарсия может перейти в стан чемпиона Германии.

Леверкузенский Байер начинает очерчивать свои цели на трансферном рынке этим летом.

Как сообщает издание Kicker, "фармацевты" намерены подписать Алейша Гарсию из Жироны. Сделка может обойтись в 15-20 млн евро.

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Гарсию рассматривают за его умение выходить из под прессинга и пасовые способности. Считается, что Алейш может стать хорошей опцией ротации для Гранита Джаки, который в этом матче играл почти во всех матчах.

Что касается 25-летнего испанца, то в этом сезоне он сыграл в 36 матчах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов.

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