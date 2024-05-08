iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сенсационный Байер нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова

Алейш Гарсия может перейти в стан чемпиона Германии.
Сегодня, 13:44
Алейш Гарсия / Getty Images
Алейш Гарсия / Getty Images

Леверкузенский Байер начинает очерчивать свои цели на трансферном рынке этим летом.

Как сообщает издание Kicker, "фармацевты" намерены подписать Алейша Гарсию из Жироны. Сделка может обойтись в 15-20 млн евро.

Читай также: В контракте Довбика нет суммы отступных в 28 млн евро - журналист

Гарсию рассматривают за его умение выходить из под прессинга и пасовые способности. Считается, что Алейш может стать хорошей опцией ротации для Гранита Джаки, который в этом матче играл почти во всех матчах.

Что касается 25-летнего испанца, то в этом сезоне он сыграл в 36 матчах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Жирона Алейш Гарсия

Статьи по теме

Жирона может усилиться полузащитником аутсайдера Ла Лиги Жирона может усилиться полузащитником аутсайдера Ла Лиги
"Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова "Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова
Байер в следующем матче может установить рекорд по самой длинной серии без поражений с 1945 года Байер в следующем матче может установить рекорд по самой длинной серии без поражений с 1945 года
Вратарь Байера установил рекорд Бундеслиги Вратарь Байера установил рекорд Бундеслиги
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа16:34
Анри - о Мбаппе: Для меня он лучший игрок в истории ПСЖ
Европа15:59
Кроос - об игре с Баварией: Этот матч - ничто иное, как финал
Европа15:35
Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед
Бокс15:19
Промоутер назвал следующего соперника Ломаченко в случае победы над Камбососом
Европа14:59
Когда-то один из самых перспективных игроков мира может стать одноклубником Трубина
Бокс14:55
ДТП в нетрезвом виде и бегство от полиции: Чемпиона WBC арестовали за серьезные правонарушения
Европа14:25
Бывший легионер Динамо завершит карьеру летом этого года
Бокс14:10
Озвучены новые подробности допингового скандала Райана Гарсии
Европа13:44
Сенсационный Байер нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова
Лига Чемпионов13:32
Опасная эйфория: Основной игрок Боруссии Д едва не травмировался во время бурного празднования
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK