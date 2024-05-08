Кроос - об игре с Баварией: Этот матч - ничто иное, как финал

Хавбек мадридского Реала Тони Кроос поделился мыслями о встрече с Баварией.

По словам немца, этот поединок по своему накалу ощущается как финал.

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"Не надо заниматься математикой. Играть в финалах - то, что мы всегда хотим. А этот матч - не что иное, как финал. Конечно, мы постараемся использовать как преимущество то, что это домашняя игра. Я надеюсь, что это будет преимущество.

Но на этом уровне редко бывает, чтобы другая команда была запугана настолько, что не могла играть в свой футбол", - сказал Кроос.

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