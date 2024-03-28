Определились все потенциальные соперники сборной Украины U-17 на Евро-2024

"Желто-синие" будут готовиться к турниру, до начала которого осталось не так уж и много времени.

Сборная Украины U-17 узнала имена потенциальных соперников по финальной стадии будущего чемпионата Европы-2024, который пройдет на Кипре.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, к команде Юрия Мороза, которая пробилась на турнир еще 12 марта, присоединились 15 сборных. Участниками Евро-2024 U-17 станут:

Страна-хозяйка : Кипр

: Кипр Победители групп : Украина, Франция, Швеция, Италия, Португалия, Дания, Австрия, Польша.

: Украина, Франция, Швеция, Италия, Португалия, Дания, Австрия, Польша. Вторые команды групп: Англия, Уэльс, Словакия, Хорватия, Сербия, Испания, Чехия.

Источник: UEFA.COM

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Напомним, что Украина U-17 завершила элит-раунд отбора со 100% результатом, победив Грецию (2:0), Швейцраию (3:0) и Словакию (3:0).

Чемпионат Европы-2024 U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 3 апреля в 19:00 по киевскому времени.

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