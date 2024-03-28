iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определились все потенциальные соперники сборной Украины U-17 на Евро-2024

"Желто-синие" будут готовиться к турниру, до начала которого осталось не так уж и много времени.
Сегодня, 11:03
Сборная Украины U-17 / UEFA.COM
Сборная Украины U-17 / UEFA.COM

Сборная Украины U-17 узнала имена потенциальных соперников по финальной стадии будущего чемпионата Европы-2024, который пройдет на Кипре.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, к команде Юрия Мороза, которая пробилась на турнир еще 12 марта, присоединились 15 сборных. Участниками Евро-2024 U-17 станут:

  • Страна-хозяйка: Кипр
  • Победители групп: Украина, Франция, Швеция, Италия, Португалия, Дания, Австрия, Польша.
  • Вторые команды групп: Англия, Уэльс, Словакия, Хорватия, Сербия, Испания, Чехия.

Источник: UEFA.COM

Читай также: Шахтер и Динамо - в топ-10 клубов мира по подписанию молодых игроков

Напомним, что Украина U-17 завершила элит-раунд отбора со 100% результатом, победив Грецию (2:0), Швейцраию (3:0) и Словакию (3:0).

Чемпионат Европы-2024 U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 3 апреля в 19:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины чемпионат Европы сборная Украины U-17 чемпионат европы 2024 ЧЕ-2024

Статьи по теме

"Приятная история на фоне ужаса дома": Украина - 14-я в рейтинге силы Евро-2024 - GOAL "Приятная история на фоне ужаса дома": Украина - 14-я в рейтинге силы Евро-2024 - GOAL
Французский гранд установил ценник на своего лидера Французский гранд установил ценник на своего лидера
Игрок Денвера встал на защиту брата, отстраненного из-за дела о ставках на матчи НБА Игрок Денвера встал на защиту брата, отстраненного из-за дела о ставках на матчи НБА
"Чувствую себя счастливым и гордым": Судаков прокомментировал выход на Евро-2024 "Чувствую себя счастливым и гордым": Судаков прокомментировал выход на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа13:32
Французский гранд установил ценник на своего лидера
НБА13:28
Игрок Денвера встал на защиту брата, отстраненного из-за дела о ставках на матчи НБА
Евро-202413:03
"Приятная история на фоне ужаса дома": Украина - 14-я в рейтинге силы Евро-2024 - GOAL
Европа12:59
"Чувствую себя счастливым и гордым": Судаков прокомментировал выход на Евро-2024
Футбол12:34
Надежный друг и фотограф: хавбек Реала подколол своих товарищей по сборной
Европа12:28
Экс-защитник сборной Англии посоветовал Саутгейта Ливерпулю
Европа11:58
Два французских клуба поспорят за экс-тренера Шахтера
Формула 111:50
Ред Булл не исключает возможность возвращения Сайнса
Украина11:28
Прометей выступит в четвертьфинале плей-офф Латвийско-эстонской лиги
Европа11:22
Барселона исключила 4 претендентов на замену Хави из своего шорт-листа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK