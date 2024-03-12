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Юношеская сборная Украины вышла на Евро-2024

Украинская команда U-17 выиграла свою группу элит раунда квалификации.
Вчера, 22:40
Сборная Украины U-17 сыграет на Евро-2024 / УАФ
Сборная Украины U-17 сыграет на Евро-2024 / УАФ

Во вторник, 12 марта, юношеская сборная Украины провела заключительный матч в группе элит-раунда квалификации Евро-2024 U-17.

Подопечные Юрия Мороза встречались со Словакией и разгромили соперника со счетом 3:0. Победу украинской команде принесли дубль нападающего леверкузенского Байера Артема Степанова и гол полузащитника киевского Динамо Богдана Редушко.

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Ранее в группе "сине-желтые" обыграли Грецию (2:0) и Швейцарию (3:0).

Источник: УАФ

Таким образом, сборная Украины со стопроцентным показателем набранных очков и без единого пропущенного мяча выиграла свой квартет в элит-раунде отбора и квалифицировалась на Евро-2024.

Источник: УАФ

Жеребьевка финального турнира состоится 3 апреля.

Евро-2024 U-17 с участием 16-ти сборных будет проходить с 20 мая по 5 июня на Кипре.

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