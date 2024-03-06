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Сын Шевченко получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины

17-летний игрок Уотфорда попал в заявку команды на матчи элит-раунда отбора на Евро-2024.
Сегодня, 11:08
Кристиан Шевченко / instagram.com/kristianms7
Кристиан Шевченко / instagram.com/kristianms7

Сын главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко Кристиан получил дебютный вызов в сборную Украины U-19.

Как сообщает официальный сайт УАФ, новый главный тренер юношеской команды Дмитрий Михайленко определился с составом на поединки элит-раунда квалификации Евро-2024 против Северной Македонии, Латвии и Швейцарии. В заявку сборной был включен 17-летний игрок Уотфорда.

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Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец (Шахтер Донецк), Владислав Крапивцов (Днепр-1 Днепр).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все - Динамо Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба - Шахтер Донецк), Иван Ермачков (Вупперталь, Германия), Максим Стрюков (Ганновер 96, Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1 Днепр), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Рамик Гаджиев (Днепр-1 Днепр), Михаил Дубровный (Гент, Бельгия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия).

Матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 буду сыграны 20-26 марта в Северной Македонии.

Ранее Андрей Шевченко высказался о потенциале своего сына Кристиана.

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