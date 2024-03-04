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Сын Шевченко получил гражданство Украины

Кристиан сыграет за молодежную сборную страны.
Сегодня, 16:27
Андрей Шевченко с Кристианом / instagram.com/andriyshevchenko
Андрей Шевченко с Кристианом / instagram.com/andriyshevchenko

Кристиан Шевченко, сын главы украинского футбола Андрея Шевченко, вскоре сможет сыграть за молодежную сборную страны.

Как сообщает Sport.ua, Кристиан получил гражданство Украины.

Теперь может выступать за юношеские сборные Украины, нужно пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА. 

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Отмечается, что тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко намерен включить игрока в составе.

Напомним, 20-26 марта пройдет элит-раунд для сборной Украины U-19 – соперниками станут Северная Македония, Латвия и Швейцария. Первая тренировка запланирована на 16 марта. По регламенту за 2 недели до старта турнира должна быть сформирована заявка.

Ранее сообщалось, что Андрей Павелко освобожден из-под стражи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко

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