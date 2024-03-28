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Шахтер и Динамо - в топ-10 клубов мира по подписанию молодых игроков

Средний возраст новичков украинских клубов достаточно низкий.
Сегодня, 09:59
Шахтер - Динамо / shakhtar.com
Шахтер - Динамо / shakhtar.com

Футбольный портал CIES провел очередное исследование, которое на этот раз касалось трансферной политики мировых клубов.

Ресурс исследовал, кто в мире усиливается самыми молодыми игроками, а кто наоборот опытными футболистами.

Возглавил рейтинг с самым молодым средним возрастом новичков РБ Зальцбург (средний возраст новичков - 20,93 за последние 5 сезонов), на втором месте расположился еще один клуб футбольной империи Red Bull бразильский РБ Брагантину со средним возрастом футболистов, которых клуб подписал за последние 5 лет 21.72, а замкнул тройку лидеров Атлетик Бильбао со средним показателем возраста 21.92

Также в топ-10 рейтинга оказались Шахтер на пятом месте (средний возраст новичков - 22.46) и Динамо Киев на десятом (возраст подписанных игроков с 2019 года в среднем - 22.63)

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер отклонил первое предложение клуба МЛС по одному из своих игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер динамо

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