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Шахтер отклонил первое предложение клуба МЛС по Келси

Донецкий клуб не хотел бы расставаться со своим игроком.
Сегодня, 00:33
Кевин Келси / Getty Images
Кевин Келси / Getty Images

Шахтер отклонил трансферное предложение Цинциннати по нападающему Кевину Келси. Об этом сообщает журналист Даниэл Нора.

Несмотря на то что 19-летний венесуэлец получает мало игровой практики, в донецком клубе считают его важным игроком для достижения задач на этот сезон.

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При этом, в подписании Кевина заинтересован еще один не названный клуб из американского чемпионата.

Напомним, действующий контракт Келси с Шахтером рассчитан до конца 2027 года.

В текущем сезоне на счету форварда два гола в 13-ти матчах чемпионата Украины.

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