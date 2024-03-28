Шахтер отклонил первое предложение клуба МЛС по Келси
Донецкий клуб не хотел бы расставаться со своим игроком.
Шахтер отклонил трансферное предложение Цинциннати по нападающему Кевину Келси. Об этом сообщает журналист Даниэл Нора.
Несмотря на то что 19-летний венесуэлец получает мало игровой практики, в донецком клубе считают его важным игроком для достижения задач на этот сезон.
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При этом, в подписании Кевина заинтересован еще один не названный клуб из американского чемпионата.
Напомним, действующий контракт Келси с Шахтером рассчитан до конца 2027 года.
В текущем сезоне на счету форварда два гола в 13-ти матчах чемпионата Украины.
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