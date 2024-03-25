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"Был близок к завершению карьеры": игрок Шахтера признался, что мог завершить карьеру

Петряк пережил тяжелый период в жизни.
Вчера, 22:44
Иван Петряк / ФК Полесье
Иван Петряк / ФК Полесье

Полузащитник Шахтера Иван Петряк, который на правах аренды выступает за Польесе, рассказал, как проходила его реабилитация от очередной тяжелой травмы.

"У меня ситуация была нелегкая. У меня была очень сложная травма и там не то, что команда, но и футбол был под угрозой. Я разорвал связки все на ноге, и сделали операцию, она немножко там не вышла, как нужно, потом вторая – тоже немножко неуспешно.

Потом нужно было делать третью. Слава Богу, скажем так – виноватых я не ищу, люди знают, как я к ним отношусь и, ну так сложилось. Там операция была легкая и ее можно было сделать в любом подвале реально, а вот там так сложилось и этот год выпал. Почти год выпал, да.

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Было невероятно трудно? Морально. Кукуха ехала, тяжело, в любом случае тяжело. Дома сидишь, смотришь это все – тренироваться не можешь. С костылей переходишь на новые костыли – потом опять операция. Потом немножко опять походил – опять костыли. Нормально, абонемент у меня был там уже хороший в операционной, поэтому ... Надеюсь, что это все закончилось.

Я стараюсь немного где-то может улыбаться над этим. Я такой человек, я никогда не буду показывать, что там у меня внутри творится. Это, возможно, где-то и плохо, но я надеюсь, что я выскочил из этой ямы, и сейчас все зависит только от меня, и опять же хочу сказать слова благодарности руководству клуба, что в меня поверили и пригласили.

Были ли мысли о завершении карьеры? Мыслей не было, были обстоятельства, которые могли завершить. Ну, был очень близко, близко", - отметил Петряк в интервью пресс-служба Полесья.

Ранее Полесье объявило о подписании венесуэльского нападающего.

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