"Был близок к завершению карьеры": игрок Шахтера признался, что мог завершить карьеру

Полузащитник Шахтера Иван Петряк, который на правах аренды выступает за Польесе, рассказал, как проходила его реабилитация от очередной тяжелой травмы.

"У меня ситуация была нелегкая. У меня была очень сложная травма и там не то, что команда, но и футбол был под угрозой. Я разорвал связки все на ноге, и сделали операцию, она немножко там не вышла, как нужно, потом вторая – тоже немножко неуспешно.

Потом нужно было делать третью. Слава Богу, скажем так – виноватых я не ищу, люди знают, как я к ним отношусь и, ну так сложилось. Там операция была легкая и ее можно было сделать в любом подвале реально, а вот там так сложилось и этот год выпал. Почти год выпал, да.

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Было невероятно трудно? Морально. Кукуха ехала, тяжело, в любом случае тяжело. Дома сидишь, смотришь это все – тренироваться не можешь. С костылей переходишь на новые костыли – потом опять операция. Потом немножко опять походил – опять костыли. Нормально, абонемент у меня был там уже хороший в операционной, поэтому ... Надеюсь, что это все закончилось.

Я стараюсь немного где-то может улыбаться над этим. Я такой человек, я никогда не буду показывать, что там у меня внутри творится. Это, возможно, где-то и плохо, но я надеюсь, что я выскочил из этой ямы, и сейчас все зависит только от меня, и опять же хочу сказать слова благодарности руководству клуба, что в меня поверили и пригласили.

Были ли мысли о завершении карьеры? Мыслей не было, были обстоятельства, которые могли завершить. Ну, был очень близко, близко", - отметил Петряк в интервью пресс-служба Полесья.

Ранее Полесье объявило о подписании венесуэльского нападающего.

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