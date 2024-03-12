iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полесье объявило о подписании венесуэльского нападающего

Житомирский клуб заключил контракт с Луифером Эрнандесом.
Вчера, 23:28
Луифер Эрнандес / ФК Полесье
Луифер Эрнандес / ФК Полесье

Состав житомирского Полесья пополнил венесуэльский нападающий Луифер Эрнандес, ранее выступавший за Академию Пуэрто-Кабельо.

Как сообщает официальный сайт "зелено-желтых", 22-летний футболист подписал с клубом контракт на четыре с половиной года - до июня 2028 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, житомирский клуб заплатил за игрока 1 миллион евро.

Читай также: Полесье объявил о подписании защитника Днепра-1

В украинской команде венесуэльский форвард будет выступать под девятым номером.

ФК Полесье
ФК Полесье

Луифер Эрнандес провел за Пуэрто-Кабельо 118 матчей, в которых забил 37 голов и отдал шесть результативных передач. Также на его счету семь поединков и один забитый мяч в составе сборной Венесуэлы U-23.

Напомним, ранее Полесье объявило об отставке главного тренера Юрия Калитвинцева.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Полесье

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Полесье приобрело венесуэльского форварда, ЛНЗ подписал вингера-легионера Трансферы УПЛ: Полесье приобрело венесуэльского форварда, ЛНЗ подписал вингера-легионера
ЛНЗ подписал африканского легионера ЛНЗ подписал африканского легионера
Полесье распрощалось с арендованным бразильским нападающим Полесье распрощалось с арендованным бразильским нападающим
Сможет ли Кривбасс удивить Шахтер и кто в битве Александрии и Зари оторвется от зоны вылета? Превью матчей дня в УПЛ Сможет ли Кривбасс удивить Шахтер и кто в битве Александрии и Зари оторвется от зоны вылета? Превью матчей дня в УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:55
Арсенал отыгрался и выбил Порту из Лиги чемпионов в серии пенальти
Лига Чемпионов00:55
Лига чемпионов: Барселона обыграла Наполи, Арсенал прошел Порту благодаря серии пенальти
Формула 100:52
Чемпион мира Формулы 1 в составе Феррари выставил на продажу победный болид
Лига Чемпионов00:36
Барселона - Наполи 3:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Формула 100:24
Руководитель Феррари: Мы больше не чувствуем себя бесполезными в борьбе с Ред Булл
Теннис00:12
Костюк впервые вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000, обыграв "нейтралку" в Индиан-Уэллсе
Лига Чемпионов00:02
Барселона одолела Наполи и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов
Вчера, 23:35
Украина23:35
Трансферы УПЛ: Полесье приобрело венесуэльского форварда, ЛНЗ подписал вингера-легионера
Европа23:34
АПЛ заменит правила прибыльности и устойчивого развития перед стартом следующего сезона
Украина23:28
Полесье объявило о подписании венесуэльского нападающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK