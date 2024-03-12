Полесье объявило о подписании венесуэльского нападающего

Состав житомирского Полесья пополнил венесуэльский нападающий Луифер Эрнандес, ранее выступавший за Академию Пуэрто-Кабельо.

Как сообщает официальный сайт "зелено-желтых", 22-летний футболист подписал с клубом контракт на четыре с половиной года - до июня 2028 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, житомирский клуб заплатил за игрока 1 миллион евро.

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В украинской команде венесуэльский форвард будет выступать под девятым номером.

ФК Полесье

Луифер Эрнандес провел за Пуэрто-Кабельо 118 матчей, в которых забил 37 голов и отдал шесть результативных передач. Также на его счету семь поединков и один забитый мяч в составе сборной Венесуэлы U-23.

Напомним, ранее Полесье объявило об отставке главного тренера Юрия Калитвинцева.

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