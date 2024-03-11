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Полесье объявило об уходе Калитвинцева

Специалист подал в отставку.
Сегодня, 16:25
Юрий Калитвинцев / ФК Полесье
Юрий Калитвинцев / ФК Полесье

Житомирский Полесье официально сообщило о том, что Юрий Калитвинцев подал в отставку.

Президент клуба Геннадий Буткевич рассказал, что тренер подал самостоятельное решение на фоне неудовлетворительных результатов.

"Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня - согласовать его. Юрий Калитвинцев - человек, которого я чрезвычайно уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду того, что он сделал для футбольного клуба Полесье".

В турнирной таблице УПЛ Полесье идет на шестом месте, имея 33 балла после 20 сыгранных матчей.

Напомним, Полесье объявил о подписании защитника Днепра-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрий Калитвинцев

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