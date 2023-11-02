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"Собака": Тренер Полесья феерично отреагировал на гол сына в ворота его команды

Юрий Калитвинцев забавно прокомментировал результативное действие Владислава в серии пенальти.
Сегодня, 21:35
Юрий Калитвинцев / ФК Полесье
Юрий Калитвинцев / ФК Полесье

В четверг, 2 ноября, Полесье завоевало путевку в полуфинал Кубка Украины, обыграв в 1/4 финала в серии пенальти Александрию (0:0, 4:3 пен.).

После поединка главный тренер житомирян Юрий Калитвинцев феерично оценил, что почувствовал, когда его сын Владислав, выступающий за команду соперника, реализовал свой удар с одиннадцатиметровой отметки.

Читай также: Полесье сумело одолеть Александрию лишь в серии пенальти и выйти в полуфинал Кубка Украины

"Собака", - лаконично ответил Калитвинцев-старший и рассмеялся.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Кубка Украины сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины александрия Владислав Калитвинцев Юрий Калитвинцев Полесье

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