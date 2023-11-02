Полесье - Александрия: результат матча

В четверг, 2 ноября, состоялся поединок четвертьфинала Кубка Украины между Полесьем и Александрией.

Первые 20 минут прошли в очень низком темпе, и лишь разогревшись команды начали атаковать более остро. Бойко пришлось поработать немного больше, чем его сопернику, но счет так и не был открыт. Да и в целом первый тайм был скуден на моменты.

Второй тайм, откровенно говоря, стал почти что полной копией первого, разве что хоть какая-то опасность у ворот обоих команд появлялась немного чаще. В итоге команды отправились в экстра-таймы, в которых Полесье имело неплохие шансы победить, но в итоге все дошло до серии пенальти.

Голкиперы стали главными действущимим лицами, и Бойко, и Шевченко были близки, чтобы отбить все голы, но лишь киперу Полесья удалось взять один удар. А затем Копына пробил в каркас, и Морозко оставалось просто забить гол, но и он смазал, подарив шансы сопернику. По итогу вся ответственность лягла на плечи Козака, который и вырвал победу для житомирцев.

Статистика матча Полесье - Александрия 1/4 финала Кубка Украины

Полесье - Александрия 0:0 (4:3 по пенальти)

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 7 - 9

Удары в створ: 4 - 5

Атаки: 93 - 61

Полесье: Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко - Танковский (Огиря, 86), Крушинский (Кушниренко, 63), Янаков (Макуана, 46), Грицук (Мустафаев, 63), Козак - Шастал (Ариелсон, 63).

Александрия: Шевченко - Мартынюк (Копина, 40), Логинов, Савченко, Скорко - Смирный, Михайленко (Шостак, 27), Сигеев (Билошевский, 75), Шулянский, Андрейчук (Погорелый, 46), Джевани (Калитвинцев, 75).

Предупреждения: Смоляков, 52, Шабанов, 83, Кушниренко, 83 - Савченко, 41

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