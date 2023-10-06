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"У команды есть характер": Калитвинцев оценил победу Полесья над Динамо

Тренер житомирского клуба поделился впечатлениями от успешного поединка с киевлянами.
Сегодня, 19:35
Юрий Калитвинцев / ФК Полесье
Юрий Калитвинцев / ФК Полесье

Главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над Динамо в матче десятого тура украинской Премьер-лиги.

Житомирская команда обыграла соперника со счетом 3:2 и возглавила турнирную таблицу чемпионата.

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"Отличные впечатления. Это исторический матч для болельщиков, для Житомира. Радует, что за три месяца мы сделали конкурентоспособную команду. Сейчас приятных эмоций много.

Мы накануне видели, что у команды есть мужской характер. Десять игроков, 11-ть… Не важно, кто напротив, важно, кто рядом.

Сказал ребятам, чтобы две недели не смотрели в таблицу. Победа над Динамо - футбольный праздник для Житомира", - отметил Калитвинцев в эфире MEGOGO после матча.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Полесье - Динамо (3:2).

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