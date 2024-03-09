Полесье объявил о подписании защитника Днепра-1
26-летний футболист продолжит карьеру в Житомире.
Защитник Василий Кравец продолжит карьеру в Полесье.
Стороны заключили контракт на 2,5 года.
Предыдущим клубом Кравца был Днепр-1, куда он перешел из Ворсклы прошлым летом.
В текущем сезоне на счету защитника 20 матчей без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Полесье распрощалось с арендованным бразильским нападающим.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!