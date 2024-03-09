Полесье объявил о подписании защитника Днепра-1

Защитник Василий Кравец продолжит карьеру в Полесье.

Стороны заключили контракт на 2,5 года.

Предыдущим клубом Кравца был Днепр-1, куда он перешел из Ворсклы прошлым летом.

В текущем сезоне на счету защитника 20 матчей без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Полесье распрощалось с арендованным бразильским нападающим.

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