Полесье распрощалось с арендованным бразильским нападающим
Житомирский клуб досрочно расторг договор по игроку.
Полесье прекратило сотрудничество с нападающим Ариэльсоном Сампайо.
Как сообщает официальный сайт клуба, было принято решение о досрочном расторжении арендного соглашения по 19-летнему игроку с бразильским Крузейро.
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Ариэльсон присоединился к "волкам" летом 2023 года. В составе житомирян бразильский форвард принял участие в 16 поединках, отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что лидер Полесья выбыл до конца сезона.
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