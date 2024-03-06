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Полесье распрощалось с арендованным бразильским нападающим

Житомирский клуб досрочно расторг договор по игроку.
Сегодня, 15:34
Ариэльсон / ФК Полесье
Ариэльсон / ФК Полесье

Полесье прекратило сотрудничество с нападающим Ариэльсоном Сампайо.

Как сообщает официальный сайт клуба, было принято решение о досрочном расторжении арендного соглашения по 19-летнему игроку с бразильским Крузейро.

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Ариэльсон присоединился к "волкам" летом 2023 года. В составе житомирян бразильский форвард принял участие в 16 поединках, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что лидер Полесья выбыл до конца сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

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