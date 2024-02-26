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Лидер Полесья выбыл до конца сезона

Бени Макуана получил травму в матче с Рухом.
Сегодня, 19:41
Бени Макуана / ФК Полесье
Бени Макуана / ФК Полесье

Вингер Полесья Бени Макуана не сможет помочь своей команде в нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги.

Футболист сообщил, что он пропустит оставшийся сезон из-за травмы и перенесет операцию.

"Обследование подтвердило, что я должен сделать операцию в ближайшие дни. Я бы очень хотел завершить этот сезон красиво, но Бог этого не хотел.

Я просто хотел бы поблагодарить вас за этот замечательный сезон, полный эмоций, и сказать спасибо всем, кто нас поддерживает меня. Спасибо всем украинским болельщикам, которые поддерживали меня. До встречи в следующем сезоне", – написал Макуана в Instagram.

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В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Напомним, Макуана травмировался во вчерашнем матче с Рухом (1:1).

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