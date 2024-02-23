iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Черноморец подписал двукратного чемпиона юношеских ЧЕ и экс-игрока Полесья

Клуб объявил о еще двух трансферах.
Сегодня, 20:44
Жозе Гомеш / Getty Images
Жозе Гомеш / Getty Images

Одесский Черноморец оформил еще два подписания в разные линии.

Как сообщает пресс-служба клуба, "моряки" усилили атаку и защиту, подписав двукратного чемпиона юношеских Чемпионатов Европы со сборной Португалии Жозе Гомеса и экс-игрока Полесья Владислава Шаповала.

Оба футболиста перебрались в команду Романа Григорчука на правах свободных агентов. Детали их контрактов пока остаются неизвестными.

24-летний Жозе Гомес выигрывал европейские первенства со сборными Португалии до 17 и до 19 лет, в основную команду не вызывался. Также он является воспитанником Бенфики, а последним его клубом был кипрский Этникос.

28-летний Шаповал кроме Полесья успел поиграть за Волынь, Днепр-1 и Агробизнес. В текущем сезоне провел лишь 5 матчей во всех турнирах.

Отметим, что ранее Черноморец усилил полузащиту воспитанником клуба Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец

Статьи по теме

Черноморец усилился воспитанником клуба Ла Лиги Черноморец усилился воспитанником клуба Ла Лиги
УПЛ: Кривбасс разгромил ЛНЗ в матче-открытии второй части сезона УПЛ: Кривбасс разгромил ЛНЗ в матче-открытии второй части сезона
Григорчук прокомментировал возможный уход лидеров Черноморца в межсезонье Григорчук прокомментировал возможный уход лидеров Черноморца в межсезонье
Черноморец благодаря голу с пенальти обыграл Колос Черноморец благодаря голу с пенальти обыграл Колос
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа23:29
Байер превзошел рекорд Баварии, сумев победить Майнц
Формула 123:00
Норрис - о переходе Хэмилтона в Феррари: Не жалею, что подписал новый контракт с МакЛарен
Европа22:58
Будущая замена Трубину?: Бенфика подписала контракт с 16-летним украинским голкипером
Футбол22:40
Популярный стриммер едва не травмировал легенду футбола бездумным подкатом в благотворительном матче
Европа22:30
"Нет смысла оглядываться назад": Тухель подвел промежуточные итоги работы в Баварии
НБА22:05
Рынок свободных агентов: команды оформили много 10-дневных и двусторонних сделок
Биатлон21:51
"Ты останешься нашим капитаном": чемпион мира завершит карьеру в конце сезона-2023/24
Европа21:49
Интер Майами представил в качестве новичка сына экс-игрока Реала
Украина21:32
Трансферы УПЛ: экс-игрок Ворсклы стал футболистом ЛНЗ, Черноморец подписал четырех игроков за один день
Европа21:24
Президент Ла Лиги вновь оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK