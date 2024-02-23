Черноморец подписал двукратного чемпиона юношеских ЧЕ и экс-игрока Полесья

Клуб объявил о еще двух трансферах.

Одесский Черноморец оформил еще два подписания в разные линии.

Как сообщает пресс-служба клуба, "моряки" усилили атаку и защиту, подписав двукратного чемпиона юношеских Чемпионатов Европы со сборной Португалии Жозе Гомеса и экс-игрока Полесья Владислава Шаповала.

Оба футболиста перебрались в команду Романа Григорчука на правах свободных агентов. Детали их контрактов пока остаются неизвестными.

24-летний Жозе Гомес выигрывал европейские первенства со сборными Португалии до 17 и до 19 лет, в основную команду не вызывался. Также он является воспитанником Бенфики, а последним его клубом был кипрский Этникос.

28-летний Шаповал кроме Полесья успел поиграть за Волынь, Днепр-1 и Агробизнес. В текущем сезоне провел лишь 5 матчей во всех турнирах.

Отметим, что ранее Черноморец усилил полузащиту воспитанником клуба Ла Лиги.

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