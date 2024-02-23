Черноморец усилился воспитанником клуба Ла Лиги

Одесский Черноморец усилил линию полузащиты африканским легионером.

Как сообщает пресс-служба клуба, с "моряками" подписал контракт нигериец Джек Ипалибо. Более подробную информацию, в частности, по контракту и фото с презентации клуб обещает обнародовать в течение выходных.

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Отметим, что Ипалибо с 2016 по 2020 занимался в системе испанского Вильярреала, однако за основную команду "желтой субмарины" так и не провел ни одного матча.

В дальнейшем в карьере Джека были норвежский Стрёмсгодсет и греческая Кифисия, за которую он провел 17 матчей в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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