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Рух - Полесье: результат матча

Житомиряне упустили массу моментов и потеряли очки.
Сегодня, 19:57
Рух - Полесье / ФК Полесье
Рух - Полесье / ФК Полесье

В воскресенье, 25 февраля, Рух принимал дома житомирское Полесье.

Команды начали активно, житомиряне предприняли несколько неудачных атак, пока наконец мяч не дошел до Будковского, который классно головой открыл счет. Полесье должно было забивать вскоре второй, но Фортюне не смог обработать мяч прямо перед воротами.

За что хозяева и наказали. Климчук подставился в штрафной и заработал пенальти, Пидгурский уверенно закатил в протиположный угол от вратаря.

Во втором тайме игра была спокойней, обе команды старались атаковать более прямолинейно, но совершенно бесполезно. На 73-й минуте Полесье еще и потеряло Макуану из-за травмы. Житомиряне все же пытались вырвать победу

Статистика матча Рух - Полесье 16-го тура УПЛ

Рух - Полесье 1:1
Голы: Пидгурский (пенальти), 31 - Будковский, 12

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 5 - 12
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 3 - 6
Фолы: 14 - 9

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Лях - Пидгурский (Притула, 53), Федор (Таллес, 53) - Квасница (Теслюк, 85), Пастух, Рунич (Плюман, 53) - Климчук (Карабин, 76)

Полесье: Бойко - Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко - Танковский, Крушинский - Фортюне (Назаренко, 70), Грицук (Коста, 61), Макуана (Ндукве, 73) - Будковский (Козак, 61)

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