Сколько команд, когда и с каких стадий стартуют: все о еврокубках для украинских клубов

К сожалению, кампания-2023/24 в Европе для Украины завершена. Это было позорное выступление всех, кроме донецкого Шахтера.

"Горняки" смогли в достаточно непростой группе до последнего сражаться даже за плей-офф Лиги чемпионов, но всех их достижений не хватило, чтобы не пробить дно.

Наша страна потеряет одно место в еврокубках через сезон, ведь в рейтинге ассоциаций опустилась ниже 15-го места. Но как будет выглядеть для украинских клубов следующий розыгрыш еврокубков?

Лига чемпионов

Еще в прошлом году украинцы начали падение рейтингом УЕФА и потеряли фиксированное место в основной стадии Лиги чемпионов.

Интересно выходит, команд на этой стадии стало больше, но мы место потеряли. Но сейчас не об этом.

Источник: Getty Images

Официальные правила говорят:

Чемпион Украины сезона-2023/24 начнет розыгрыш Лиги чемпионов-2024/25 с плей-офф раунда квалификации "пути чемпионов". Вместе с ним с этой стадии соревнований квалификацию начнут чемпионы Сербии, Турции и Швейцарии, а также 6 победителей прошедшей стадии пути чемпионов.

Но есть одно но, о котором мы уже рассказывали раньше – если чемпионом Украины станет донецкий Шахтер, он обойдет квалификацию и выйдет сразу в основную стадию Лиги чемпионов напрямую.

В следующем розыгрыше в Лиге чемпионов будет играть и вице-чемпион Украины. Свое начало в турнире вторая команда страны начнет со второго квалификационного раунда "представителей лиг".

Первым соперником будет кто-нибудь из вице-чемпионов Австрии, Сербии, Турции, Швейцарии или Чехии.

Далее следует третий раунд и возможные соперники в лице вторых команд Бельгии, Шотландии и Португалии, бронзового призера Нидерландов и четвертого места чемпионата Франции.

Источник: Getty Images

После этого еще один раунд квалификации – плей-офф. Всего через этот путь в Лигу чемпионов пройдет две команды, большие ли у нас шансы?

Если наш чемпион или вице-чемпион проиграет плей-офф Лиги Европы

Лига Европы

Во-первых, стоит отметить – если наш чемпион или же вице-чемпион проиграют свой раунд плей-офф, то "опускаются" в основной раунд Лиги Европы. Если вице-чемпион проигрывает третий раунд квалификации – то также опускается сразу в основной раунд Лиги Европы. Если вице-чемпион проигрывает второй раунд квалификации – "опускается" в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Во-вторых, прямой путевки в основную стадию Лиги Европы у нас нет. Представитель Украины стартует с третьего раунда отбора турнира.

Источник: Getty Images

Этим представителем станет победитель Кубка Украины. Напомним, в полуфиналах турнира сыграют:

Шахтер – Черноморец

Полесье - Ворскла

Возможно, победителем Кубка станут Шахтер или Полесье, претендующие на место в двойке лучших в этом сезоне. В таком случае путевку в Лигу Европы получит бронзовый призёр чемпионата.

О возможных соперниках нашей команды в квалификации говорить рано, потому что их может быть очень много.

Лига конференций

Опять же, во-первых, следует напомнить, что в случае поражения нашего представителя из Лиги Европы в третьем раунде квалификации, он "опустится" в плей-офф раунд квалификации ЛК. Если же "представитель" проиграет в плей-офф квалификации ЛЕ, то отправится в основную стадию ЛК.

Есть также теоретическая возможность, что вице-чемпион повторит путь Днепра-1 и сначала проиграет в квалификации ЛЧ, затем в квалификации ЛЕ и в результате "опустится" в Лигу конференций.

А что там о командах, которые напрямую выходят в этот турнир?

Источник: Getty Images

Так, официально согласно правилам, Украина отправляет в Лигу конференций два коллектива, которые займут третье и четвертое место в чемпионате.

Конечно, если победитель Кубка займет одно из первых четырех мест, то в Лигу конференций отправится пятая команда чемпионата.

Интересно, что особой разницы между этими командами не будет, ведь обе вынуждены будут начинать свой путь со второго раунда квалификации. То есть, чтобы выйти в основную стадию турнира, нужно будет пройти целых три раунда отбора, что для наших клубов почти недостижимая цель. Да еще среди соперников могут быть представители Испании, Англии или Италии.

Как все выглядит на данный момент?

На 6 марта 2024 года турнирная таблица чемпионата Украины выглядит следующим образом:

Днепр-1 Кривбасс Шахтер Динамо Полесье

Если бы все закончилось именно так (допустим, что Кубок Украины выиграл Шахтер), то:

Днепр-1 стартовал бы с ПО раунда квалификации Лиги чемпионов (путь чемпионов);

Кривбасс стартовал бы со 2-го раунда квалификации ЛЧ (путь представителей лиг);

Шахтер бы стартовал с 3-го раунда квалификации Лиги Европы;

Динамо и Полесье стартовали бы со 2-го раунда квалификации Лиги конференций;

Ну, а если предположить, что Кубок Украины выиграл Черноморец или Ворскла, тогда они стартовали бы с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, а Шахтер и Динамо - со 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

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