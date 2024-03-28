Гол в ворота Украины признан лучшим в матчах плей-офф квалификации Евро-2024

Результативные удары исландца Гудмундссона заняли два первых места по итогам голосования.

УЕФА обнародовал итоги опроса на лучший гол в матчах плей-офф квалификации Евро-2024.

Победу по итогам голосования одержал результативный удар нападающего сборной Исландии Альберта Гудмундссона в поединке с Украиной.

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Исландский форвард открыл счет в матче на 30-й минуте, успешно обыграв двоих украинцев и точно пробив из-за пределов штрафной. Впрочем, тот забитый мяч его команде не помог - сборная Украины одержала волевую победу 2:1 и вышла в финальную часть Евро-2024.

Примечательно, что другой гол Гудмундссона в матче с Израилем (4:1), в котором исландец оформил хет-трик, занял второе место в голосовании. Третьим стал результативный удар валлийца Нико Уильямса, а четвертым - поляка Якуба Пйотровски.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).

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