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УЕФА добивается скорейшего рассмотрения возможного наказания Барселоны по "делу Негрейры"

Потенциальное отстранение каталонцев может поставить под удар целостность турнира следующего сезона.
Сегодня, 21:04
Хави Эрнандес / Getty Images
Хави Эрнандес / Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал скандал, связанный с Барселоной "одной из самых серьезных ситуаций" за все время.

Как сообщает Marca, УЕФА не хочет, чтобы "дело Нейгрейры" затянулось. Ассоциация хочет, чтобы разбирательство получилось быстрым и чтобы когда наступит июнь, она уже могла принять решение по возможному отстранению каталонцев от участия в Лиге чемпионов-2023/24.

При этом УЕФА понимает, что в случае получения наказания Барселона подаст апелляцию, которая затянет дело, благодаря чему она сможет начать выступления в еврокубке.

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В связи с этим УЕФА хочет как можно скорее разобраться с этим непростым делом, чтобы не ставить под удар целостность турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона уефа Ла Лига

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