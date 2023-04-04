Президент Ла Лиги недоволен обвинениями в дезинформации прокуратуры по делу Барселоны

Хавьер Тебас считает, что статья газеты "наносит ущерб его чести и репутации", однако он не отрицает, что отправлял некие документы в прокуратуру.

Ла Лига сообщила, что отправила бюрофакс в газету La Vanguardia, подписанный ее президентом Хавьером Тебасом, в котором он просит исправить определенную информацию.

Как сообщает ESPN, Тебас хочет, чтобы газета исправила статью, озаглавленную "Тебас предоставил прокуратуре ложные доказательства против Барселоны".

"Информация, указанная в статье, содержит заявления и ошибочные сведения, которые не имеют подтверждения. Они наносят серьезный ущерб моей чести и репутации, а также имиджу Ла Лиги. Распространение данной информации в социальных сетях существенно увеличивает ущерб", - говорится в заявлении Тебаса.

"Необходимо подчеркнуть, что газета в заголовке обвиняет меня в предоставлении ложных доказательств в рамках расследования прокуратуры в отношении Барселоны, в то время как в материале, которым она руководствуется, это явно опровергается".

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"Мы далеки от того, чтобы столкнуться с обвинениями в предоставлении ложных доказательств (это преступление, то есть ваша статья меня оклеветала), они являются частью уголовного процесса, а документ, направленный в прокуратуру, не является обвинительным, о чем в нем и говорится".

"В заголовке вашей статьи содержится информация, не соответствующая действительности. В связи с этим и в соответствии с законом я прямо и официально прошу вас в течение трех дней опубликовать опровержение в том же месте, где изначально была размещена ваша статья".

Напомним, что Барселона призвала Хавьера Тебаса покинуть пост президента Ла Лиги, обвинив его в намеренном преследовании клуба, а также использовании ложной информации для клеветы каталонцев.