Возмущение, гнев и тревога: Барселона призвала президента Ла Лиги уйти в отставку

В понедельник, 3 апреля, Барселона на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором призвала президента Ла Лиги Хавьера Тебаса уйти в отставку.

"Учитывая серьезность информации, появившейся сегодня в понедельник в La Vanguardia, в которой президент Ла Лиги Хавьер Тебас связан с представлением ложных доказательств прокурору для обвинения нашего клуба, ФК Барселона выражает свое глубочайшее возмущение, гнев и тревогу".

"По этой причине мы настоятельно требуем, чтобы президент Ла Лиги появился на публике, чтобы объясниться, помимо твита, отправленного г-ном Тебасом рано утром, лишенного содержания и с угрожающим тоном".

"ФК Барселона, как повторял в последние недели президент Жоан Лапорта, чувствует себя жертвой кампании в СМИ за события, которых никогда не было: Барса никогда не платила судьям".

Жоан Лапорта / Источник: Getty Images

"В этом преследовании участвует группа СМИ и авторы мнений с разной степенью намерений, а Ла Лига за кулисами разжигает пламя против нашего клуба, при содействии своего президента, который пошел только в одном направлении: пытаться осудить нас в глазах общественности до того, как факты будут оценены".

"Это не первый случай, когда президент Ла Лиги использует имеющееся в его распоряжении медийное оружие, чтобы нанести ущерб ФК Барселона. Однако, в отличие от его обычной чепухи, мы никогда не могли представить, что он может попытаться обвинить наш клуб с помощью ложных доказательств".

"Статья, опубликованная сегодня La Vanguardia, настолько серьезна, что должна насторожить все клубы Ла Лиги, учитывая, что в ней говорится о методах, которые никоим образом не согласуются с работой президента Ла Лиги".

Хавьер Тебас / Источник: Getty Images

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"Хотя бы из-за того факта, что он наделяет себя полномочиями, которые ему не принадлежат, а также из соображений достоинства и уважения к президентству Ла Лиги, г-н Тебас должен уйти в отставку со своего поста".

"Тем не менее, зная о его одержимости преследованием Барселоны и демонстрируя его постоянное неприятие и явную неприязнь к нашему клубу, мы понимаем, что нынешний президент Ла Лиги будет упорствовать в своих усилиях, чтобы и дальше наносить ущерб нашему клубу".

Напомним, что Барселона обвиняется в подкупе бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры.