iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Возмущение, гнев и тревога: Барселона призвала президента Ла Лиги уйти в отставку

Каталонцы не хотят, чтобы Хавьер Тебас продолжал выполнять свои функции.
Сегодня, 19:22
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В понедельник, 3 апреля, Барселона на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором призвала президента Ла Лиги Хавьера Тебаса уйти в отставку.

"Учитывая серьезность информации, появившейся сегодня в понедельник в La Vanguardia, в которой президент Ла Лиги Хавьер Тебас связан с представлением ложных доказательств прокурору для обвинения нашего клуба, ФК Барселона выражает свое глубочайшее возмущение, гнев и тревогу".

"По этой причине мы настоятельно требуем, чтобы президент Ла Лиги появился на публике, чтобы объясниться, помимо твита, отправленного г-ном Тебасом рано утром, лишенного содержания и с угрожающим тоном".

"ФК Барселона, как повторял в последние недели президент Жоан Лапорта, чувствует себя жертвой кампании в СМИ за события, которых никогда не было: Барса никогда не платила судьям".

Жоан Лапорта
Жоан Лапорта / Источник: Getty Images

"В этом преследовании участвует группа СМИ и авторы мнений с разной степенью намерений, а Ла Лига за кулисами разжигает пламя против нашего клуба, при содействии своего президента, который пошел только в одном направлении: пытаться осудить нас в глазах общественности до того, как факты будут оценены".

"Это не первый случай, когда президент Ла Лиги использует имеющееся в его распоряжении медийное оружие, чтобы нанести ущерб ФК Барселона. Однако, в отличие от его обычной чепухи, мы никогда не могли представить, что он может попытаться обвинить наш клуб с помощью ложных доказательств".

"Статья, опубликованная сегодня La Vanguardia, настолько серьезна, что должна насторожить все клубы Ла Лиги, учитывая, что в ней говорится о методах, которые никоим образом не согласуются с работой президента Ла Лиги".

Хавьер Тебас
Хавьер Тебас / Источник: Getty Images

Читай также: Барселона ищет спонсоров, которые помогут подписать Месси

"Хотя бы из-за того факта, что он наделяет себя полномочиями, которые ему не принадлежат, а также из соображений достоинства и уважения к президентству Ла Лиги, г-н Тебас должен уйти в отставку со своего поста".

"Тем не менее, зная о его одержимости преследованием Барселоны и демонстрируя его постоянное неприятие и явную неприязнь к нашему клубу, мы понимаем, что нынешний президент Ла Лиги будет упорствовать в своих усилиях, чтобы и дальше наносить ущерб нашему клубу".

Напомним, что Барселона обвиняется в подкупе бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига Хавьер Тебас

Статьи по теме

Барселона ищет спонсоров, которые помогут подписать Месси Барселона ищет спонсоров, которые помогут подписать Месси
Анри призвал Месси вернуться в Барселону после освистывания со стороны фанатов ПСЖ Анри призвал Месси вернуться в Барселону после освистывания со стороны фанатов ПСЖ
Реал - Вальядолид 6:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Реал - Вальядолид 6:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Бензема оформил хет-трик, а Реал с теннисным счетом разгромил Вальядолид Бензема оформил хет-трик, а Реал с теннисным счетом разгромил Вальядолид
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

НБА22:00
Уиггинс в ближайшее время вернется в состав Голден Стэйт
Бокс21:44
WBA обязала Усика начать переговоры о бое с Дюбуа
Киберспорт21:07
Monte поднялись на четыре позиции, NaVi сохранили четвертое место: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год
Европа20:55
"JAAAAA!!!": Мюллер дополнил пресс-конференцию Тухеля внезапным криком
Формула 120:33
Формула 1 изменит правило после скандала на Гран-при Австралии
Украина19:42
Экс-тренер ряда клубов АПЛ может возглавить сборную Украины
Европа19:41
Будущее Гальтье в ПСЖ под огромным вопросом
Европа19:22
Возмущение, гнев и тревога: Барселона призвала президента Ла Лиги уйти в отставку
Формула 119:20
Хюлькенберг: "В тот момент я чуть не обделался"
Европа18:49
Руководство МЮ убедило тен Хага, что клубу необходим Кейн
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK