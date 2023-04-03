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Барселона ищет спонсоров, которые помогут подписать Месси

Похоже, Лео совсем скоро вернется на Камп Ноу.
Сегодня, 16:19
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Барселона намерена найти одного или нескольких спонсоров, которые помогут подписать Лионеля Месси, не нарушая финансовый фейр-плей, пишет Жерар Ромеро.

Каталонский клуб из-за правил Ла Лиги не может предоставить Лионелю Месси желанный контракт, потому сейчас они активно ищут спонсоров, которые помогут провернуть сделку.

Барселона может предложить Лео маленьку зарплату по контракту, но также предоставить аргентинцу значительные коммерческие доходы. Это станет возможным, если клуб найдет спонсора, готово оплатить все это.

При этом все больше источников сообщают, что Месси хотел бы вернуться в Барселону. Он устал от отношения со стороны фанатов ПСЖ и не хочет подписывать новый контракт.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Лионель Месси

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